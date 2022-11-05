إصابة مسن وشاب في حادثي سير متفرقين ببورسعيد

أصيب مسن وشاب في حادثي سير بمنطقتين مختلفتين ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة للسيارات، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفي الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جمال الدين منصور سيف أحمد 74 سنة مصاب بجروح وكدمات، والحالة مستقرة ويجرى تقديم الإسعافات الأولية له كما وصل إلى مستشفي المبرة إسلام إبراهيم محمد إبراهيم 21 سنة مصاب كدمات بالوجه وألم بالرأس ويجرى عمل أشعة مقطعية له للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي.

السرعة الزائدة سبب الحادثين

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن المسن صدمته سيارة أثناء سيره في حي الزهور، كما تبين أن الشاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بشارع 100 بحي العرب.

ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات حيال الواقعتين.

وتحفظ رجال إدارة مرور بورسعيد على السيارتين سبب الحادث، وعملوا على تسيير الحركة المرورية التي تأثرت بالواقعة.