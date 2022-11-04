مصرع سيدة في حادث سير ببني سويف.. «سقطت من سيارة أجرة»

لقيت سيدة في بداية العقد الخامس من العمر مصرعها، اليوم الجمعة، إثر سقوطها من سيارة أجرة بأحد الطرق الفرعية بنزلة البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثتها بسيارة إسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بوفاة سيدة في حادث مروري

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ وارد من الأهالي بوفاة سيدة إثر سقوطها من إحدى سيارات الأجرة بطريق نزلة البرقي دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى المستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفشن إلى محل الواقعة، وجرى نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

تفاصيل وفاة سيدة في حادث مروري

وتبين من التحقيقات مصرع «بدرية.ع.م»، 40 عامًا، ونقلت جثتها بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مستشفى الفشن المركزي، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة واستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.