إصابة 3 أشخاص في حادث سير بسوهاج

شهد الطريق الزراعي بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل وموتوسيكل، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

إخطار مدير أمن سوهاج بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالات إصابة على الطريق الزراعي في دائرة المركز.

إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالوجه والجسم

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالوجه والجسم، وتم الدفع بسيارة إسعاف وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجرى التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة بمركز دار السلام.