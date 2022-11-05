زراعة 4 آلاف شجرة مثمرة في جامعة كفر الشيخ للحد من تغيرات المناخ

قبيل انعقاد مؤتمر المناخ 27 في شرم الشيخ، إذ تتجه أنظار العالم بأثره إلى تلك القمة التي سوف تضع جميع الأسباب الجوهرية للتغيرات المناخية في سلة حوار واحدة لجميع الدول المشاركة بالقمة لمناقشتها، بادرت جامعة كفر الشيخ، بزراعة 4 آلاف شجرة مثمرة داخل نطاق الجامعة للحد من التغيرات المناخية وفقا لمبادرة «اتحضر للأخضر».

زراعة الأشجار المثمرة

ومن جانبه كشف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة كل الحرص على زيادة المسطحات الخضراء داخل الحرم الجامعي للحد من أي تغيرات وتقلبات للمناخ، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 5 ملايين شجرة مثمرة.

التنمية الخضراء

وأوضح «دسوقي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجامعة قامت بزراعة تلك الأشجار على مراحل خلال الشهور الثلاثة الماضية من أشجار مثمرة، بخلاف الزهور والنباتات التي تساعد على تنقية الهواء من أي ملوثات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد زراعة المزيد من الأشجار المثمرة نحو التنمية الخضراء.

وتابع، أن الجامعة تساعد من خلال الخبراء والأستاذة الباحثين في مد خطوط المعرفة للمواطنين بقرى ومدن المحافظة لتوعيتهم بزيادة المسطحات الخضراء بتلك المناطق للحد من التغيرات المناخية.