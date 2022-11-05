انطلاق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم العربية بكفر الشيخ

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم العربية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم السبت، بقاعة التدريب بمعهد محمد رجب الابتدائي المجاور للمنطقة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وتُقام فعاليات البرنامج لمدة أسبوع تبدأ من اليوم وتنتهي في العاشر من نوفمبر الجاري، وجاءت محاضرة اليوم حول مناقشة مناهج مادة النحو لمُعلمي المرحلتين، وألقاها على مسامع المتدربين الدكتور عماد الدين سلامة، مراجع نظم جودة التعليم.

تأهيل الكوادر التعليمية

وتأتي فعاليات هذه الدورة في إطار سعي الأزهر الشريف لتقديم حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة، لتأهيل الكوادر التعليمية، لمواكبة التطور التكنولوجي، وتفعيل استراتيجيات التدريس الحديثة، وذلك لصالح تطوير العملية التعليمية.

كما تُقام حزم البرامج هذه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

يُشرف على البرنامج، حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وبتنفيذ من إدارة التدريب التربوي بالمنطقة تحت قيادة الدكتور السيد عبد السميع، وتنظيم للقاعات من قبل الدكتور هاني عيد، ومحمد الزواوي، عضوي إدارة التدريب التربوي بالمنطقة.