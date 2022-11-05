تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي.. 25 فنانا تشكيليا من 8 دول يزورون متحف كفر الشيخ

شارك 25 فنانا تشكيليا، من 8 دول عربية وأجنبية، في ملتقي البرلس التاسع للرسم على الحوائط والمراكب بمحافظة كفر الشيخ، والذي انطلق في 1 نوفمبر ويستمر حتى 14 نوفمبر الحالي.

وحرص الوفد على زيارة المتحف في كفر الشيخ، والتي تشمل 3 قاعات تضم المقتنيات الأثرية التي عثر عليها بجبانة «بوتو العظيمة» ومنطقة المعابد لاحتوائها على عدد من القطع الأثرية المهمة، والتي تُجسد قصة الصراع بين حورس وعمه ست، وتمثال للمعبود حورس الصقر.

وتفقد الوفد قاعة عرض المقتنيات التي تُجسد فترة استضافة مدينة سخا رحلة العائلة المقدسة أثناء زيارتها لمصر، فضلاً عن عرض تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم جميع التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

سعادة وانبهار بالآثار الفرعونية والرومانية

ومن جانبه، قال الفنان التشكيلي الكبير الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، منفذ ملتقى البرلس للرسم، لـ«الوطن» إن الزيارة جاءت بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي الـ66 لمحافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن الوفد أبدى سعادته وانبهاره بالآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والتي تشهد على الحضارة العظيمة لجمهورية مصر العربية.

ملتقي البرلس التاسع للرسم علي الحوائط والمراكب بمحافظة كفر الشيخ، تُنفذه مؤسسة الفنان التشكيلي الكبير الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية.