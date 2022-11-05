علي ربيع يروج لأغنيته الجديدة «شقيت»

روج الفنان علي ربيع، لأغنيته الجديدة «شقيت» والمقرر طرحها بعد قليل على «يوتيوب»، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر علي ربيع، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة له، وعلق عليها قائلًا: «حبايب قلبي في كل مكان أغنية "شقيت" الساعة 7 مساء النهارده، جاهزين؟ كله يخليه ماسك تليفونه بقى».

مسلسل نصي الثاني

ومن ناحية أخرى، يصور الفنان علي ربيع مسلسل «نصي التاني»، من تأليف: إياد صالح، وإخراج: عمرو صلاح، والإنتاج للمنتج أحمد الجنايني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، في 10 حلقات، حول شاب يُدعى «أحمد»، الذي يُجسد دوره علي ربيع، إذ يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني، وكان آخر أعمال علي ربيع فيلم «زومبي».