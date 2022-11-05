10 عروض فنية ورياضية في كفر الشيخ احتفالًا بذكرى معركة البرلس البحرية

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، احتفالية المحافظة بجامعة كفر الشيخ، بالذكرى الـ66 لمعركة البرلس البحرية.

احتفالات وعروض فنية

وتضمنت الاحتفالية عرضًا للمشروعات التي شهدتها المحافظة في العديد من القطاعات، ومنها إنشاء المستشفيات والمدارس، والأعمال الجارية في إنشاء 24 ألف وحدة سكنية، ومشروع الرمال السوداء، إضافة لما تميز به ديوان المحافظة من إنشاء العديد من الإدارات ومنها وحدة الجيومكانية، ومركز استدامة للتدريب، وإنشاء مركز الأورام، والأعمال الجارية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري، كما تضمنت الاحتفالية 10 عروض فنية لفرقة الجامعة، وكلية التربية النوعية، إضافة لعروض رياضية لطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.

تخليد الذكرى

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركين في الاحتفالية، مهنئا أهالي المحافظة بالعيد القومي الـ66 لمحافظة كفر الشيخ، الموافق اليوم 4 نوفمبر.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الموافق الرابع من نوفمبر من كل عام مستمرة على مدار شهر نوفمبر الجاري، تخليداً لذكرى يوم الانتصار لمعركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي 4 نوفمبر 1956، وهذه الذكرى تكشف ذكرى بطولية.

حضر الاحتفال كل من الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء صلاح سلامة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الوزرات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.