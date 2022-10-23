سمير فرج في احتفالية العيد القومي للسويس: الجيش حمى مصر خلال ثورة 25 يناير

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن المشير محمد حسين طنطاوي حمى مصر إبان ثورة 25 يناير، خلال رئاسته للمجلس العسكري وأطفأ نارا للفتنة بين المصريين، حين أصدر قرارا بمنع إطلاق أي رصاصة طوال تلك الفترة والشهور التي تلتها.

الأخطار المحيطة بمصر

وخلال كلمته في الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة السويس احتفالا بالذكرى الـ 49 للعيد القومي للسويس وانتصار حرب أكتوبر، استعرض اللواء سمير فرج الأخطار المحيطة بمصر والتحديات التي تواجهها من اتجاهاتها الأربعة، كما عرض موادا موثقة بالصوت والصورة أظهرت كيف دبرت دول المكائد لمصر، وكيف كانت محاولاتهم لزعزعة الاستقرار في البلاد إبان ثورة 25 يناير، ورؤيتهم لثورة 30 يونيو، بعدما أدركوا أنها ثورة شعبية أيدها الجيش.

ضرورة الحذر

وطالب اللواء سمير فرج، من الطلاب ضرورة الحذر والتعلم من الدروس السابقة، ومواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف شق وحدة الصف المصري، وتشويه صورة الدولة في أعين الشباب.

العلاقات المصرية الروسية

وتحدث «فرج» عن العلاقات المصرية الروسية ووصفها بالجيدة بعد حل المشكلات المتعلقة بالسياحة، فضلا عن الاستثمارات الروسية داخل مصر وإنشاء منطقة صناعية روسية، وكذلك الوضع في فرنسا، قائلا: «الرئيس ماكرون من أهم الداعمين لمصر في السياسة الخارجية خاصة ملف غاز المتوسط، كما أن العلاقات بين مصر وألمانيا جيدة».

وأكد «فرج»، أن التحديات تحيط بمصر من الاتجاهات الأربعة، وتحمل معها تهديدات لكن نقاط القوة التي تتمتع بها الدولة المصرية تجعلها قادرة على حماية ثرواتها الاقتصادية في البحر المتوسط خاصة حقول الغاز، وذلك في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية.

الدولة المصرية عززت من مقدراتها الأمنية

وأوضح أن الدولة المصرية عززت من مقدراتها الأمنية خلال الفترة الماضية للحفاظ على حقوقها الاقتصادية وثرواتها في المتوسط والأحمر، لاسيما حقول الغاز الطبيعي والتي تراها الدولة حقا للأجيال القادمة، متابعا أن حقل «ظهر» يدر دخلا سنويا 3 مليارات جنيه تمثل نصف إيرادات قناة السويس.

وتحدث عن الشأن الإفريقي، قائلا: «مصر أجرت خلال الفترة الماضية تحركات واسعة في عمق إفريقيا، ترجمتها في مشروعات اقتصادية واتفاقيات عسكرية جعلت لها تواجد دائم وقوي في عمق القارة السمراء ما يعزز موقفها في ملف سد النهضة».

وحضر الندوة كل من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، وعمداء الكليات والقيادات التنفيذية، ونواب السويس.