افتتاح 7 مشروعات مياه شرب وصرف في العيد القومي لمحافظة البحيرة

حققت محافظة البحيرة طفرة كبيرة وإنجازات عملاقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، اتساقاً مع توجه الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

افتتاح 7 مشروعات في البحيرة

وتشهد محافظة البحيرة خلال الأيام المقبلة، افتتاح ودخول الخدمة لـ 7 مشروعات جديدة في مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 685 مليون جنيه تزامناً مع احتفالات العيد القومي.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أن المشروعات التي سيجري افتتاحها هي:

- في مركز حوش عيسى، افتتاح خط مياه الحدين بطول 85 كم / ط بتكلفة 40 مليون جنيه، وخط مياه فرهاش بطول 4.5 م / ط بتكلفة 16 مليون جنيه، وخط مياه البسلقون بطول 11 كم /ط بتكلفة 27 مليون جنيه.

مشروعات المياه في مركز إدكو

- ومن المقرر افتتاح مشروعات للمياه والصرف الصحي بمركز «ادكو2» محطة رفع، وشبكة انحدار وخط طرد بتكلفة 500 مليون جنيه.

- وفي مركز كفر الدوار افتتاح الصرف الصحى بكفر الدوار البلد «محطة رفع - شبكة انحدار - خط طرد»، بتكلفة 20 مليون جنيه.

- في مركز شبر اخيت، افتتاح الصرف الصحي بالدفراوي «محطة رفع - شبكة انحدار - خط طرد»، بتكلفة 70 مليون جنيه.

- في مركز إيتاى البارود، افتتاح الصرف الصحي بقرية برقامة «محطة رفع - شبكة انحدار- خط طرد»، بتكلفة 12 مليون جنيه.

احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي

وتحتفل محافظة البحيرة في 19 سبتمبر الاجري، بالعيد القومي، ومن المقرر افتتاح 97 مشروعًا عملاقًا جديدًا بتكلفة مليار و541 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة لخدمة أبناء محافظة البحيرة.