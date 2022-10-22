جامعة السويس تقيم حفلا فنيا وندوة تثقيفية غدا بمناسبة العيد القومي للمحافظة

أعلنت جامعة السويس، عن تنظيمها احتفالاً غداً الأحد، بمناسبة عيد السويس القومي، وانتصارات أكتوبر المجيدة، كعادة الجامعة كل عام، ويهدف الحفل للاحتفاء بذكرى اليوم البطولي في 24 أكتوبر 1973.

الحفل يقام على مسرح الجامعة

وأوضح بيان صادر عن جامعة السويس، أن الحفل سيقام برعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، ويتضمن ندوة تثقيفية وحفلا فنيًا كبيرًا بمناسبة احتفالات ذكرى أعياد النصر والعيد القومي للمحافظة، وذلك بمسرح جامعة السويس بمدينة السلام، وهو نفس المكان الذي شهد احتفالات السنوات الماضية ولاقت استحسانا من الحضور كما أكد البيان حضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الاحتفال.

الدعوة عامة لمنسوبي الجامعة

ووجهت الجامعة الدعوة، لحضور الاحتفال بـ عيد السويس وأعياد أكتوبر، لكافة منسوبي الجامعة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وحددت موعد التواجد بقاعة المسرح عند الساعة العاشرة من صباح غدا الأحد، منوهة أن الفقرات سوف تكون متميزة وهادفة لتنمية الثقافة والشعور الوطني.