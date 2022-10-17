«الدوم» يعود من جديد للبحث عن المواهب.. الانطلاق 20 أكتوبر من المدينة الباسلة

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج «الدوم» الذى تنتجه الشركة «المتحدة»، إطلاق الموسم الجديد من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، فى المحافظات.

«الطاهرى»: راجعين تانى

وقال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «الدوم راجع تانى فى موسم جديد لو عندك موهبة الغناء أو التمثيل أو التقديم التليفزيونى وسنك من 18 إلى 30 سنة».

وكشف «الطاهرى» عن أماكن وجود الدوم فى المحافظات وتوقيتات التقديم بالقول: «هنستناكم فى بورسعيد بالمدينة الشبابية يوم 20 أكتوبر، والمنصورة بنادى جزيرة الورد يوم 24 أكتوبر، والإسكندرية بالمدينة الشبابية يومى 27 و28 أكتوبر، والأقصر بالمدينة الشبابية بالطود 1 نوفمبر، وأسيوط بنادى أسيوط الرياضى يوم 3 نوفمبر، والقاهرة بنادى القاهرة يومى 5 و6 نوفمبر، قدم فى محافظتك أو أقرب محافظة ليك، وخلّى العالم كله يشوف موهبتك».

فتح باب التقديم فى مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى

كان الموقع الرسمى لبرنامج «الدوم» قد أعلن فتح باب التقديم للموسم الجديد من البرنامج، فى مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، بعد النجاح الكبير الذى حققه فى نسخته الأولى، وجاءت كالتالى، أن يكون سن الاشتراك فى المسابقة من 16 إلى 30 عاماً للغناء والتمثيل، ومن 21 إلى 30 للتقديم التليفزيونى، ويتم الاشتراك فى المسابقة للمصريين فقط، ويجب إدراج رقم البطاقة الشخصية، وتأتى الأولوية فى الاختبارات للمشتركين المتقدّمين عبر الموقع الرسمى وليس بأسبقية الحضور، ويجب تصوير فيديو حديث مصور خصيصاً للمسابقة، وأن يكون المشترك على استعداد للسفر والإقامة فى القاهرة خلال فترة المسابقة إذا تم قبوله فى المرحلة القادمة.

وطالبت الشروط كل مشترك بالاحتفاظ برقمه الذى يظهر بعد التسجيل، وإذا تم اختياره بعد التقديم على الموقع الرسمى، سيتم الاتصال به لأداء الاختبارات أمام لجنة البرنامج فى المحافظة التابع لها.