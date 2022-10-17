«الطاهري» يكشف أماكن برنامج الدوم في المحافظات: قدّم وخلي العالم يشوف موهبتك

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قنوات الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق الموسم الجديد من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، في جميع محافظات مصر.

وكتب الطاهري، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «الدوم راجع تاني في موسم جديد لو عندك موهبة الغناء أو التمثيل أو التقديم التليفزيوني، وسنك من 18 لـ30 سنة، هنتسناكم في بورسعيد بالمدينة الشبابية يوم 20 أكتوبر».

الطاهري يكشف أماكن برنامج الدوم

وكشف «الطاهري» عن أماكن وجود الدوم في المحافظات، قائلا: «المنصورة بنادي جزيرة الورد يوم 24 أكتوبر، الإسكندرية بالمدينة الشبابية يومي 27 و 28 أكتوبر، الأقصر بالمدينة الشبابية بالطود يوم1 نوفمبر، أسيوط بنادي أسيوط الرياضي يوم 3 نوفمبر، القاهرة بنادي النادي القاهرة يومي 5 و6 نوفمبر، قدم في محافظتك أو أقرب محافظة ليك وخلي العالم كله يشوف موهبتك».

وكان الموقع الرسمي لبرنامج «الدوم»، أعلن فتح باب التقديم للموسم الجديد من البرنامج، في مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسخته الأولى، حيث جاء التقديم بشروط.

شروط الالتحاق ببرنامج الدوم

- أن يكون سن الاشتراك في المسابقة من 16 إلى 30 عاما للغناء والتمثيل، ومن 21 إلى 30 للتقديم.

- الاشتراك في المسابقة للمصريين فقط.

- كتابة رقم البطاقة الشخصية.

- الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور.

- تصوير فيديو حديث مصور خصيصا للمسابقة.

- أن يكون المشترك على استعداد للسفر والإقامة في القاهرة خلال فترة المسابقة حال قبوله في المرحلة المقبلة.

- على المشترك الاحتفاظ برقمه الذي يظهر بعد التسجيل.

- إذا جرى اختيار المشترك بعد التقديم على الموقع الرسمي، سيتم الاتصال به لأداء الاختبارات أمام لجنة البرنامج في المحافظة التابع لها.

- على المشترك إخطار البرنامج بأي مشكلات صحية أو أمراض مزمنة عند الحضور للمسابقة، حال وصوله إلى مرحلة الاختبارات.

برنامج الدوم

يذكر أنّ برنامج «الدوم»، أحد المبادرات التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض عبر مجموعة قنوات «ON»، بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسمه الأول.