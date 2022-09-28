المتحدة تكتشف المواهب: انتهاء مرحلة النجاح بالصدفة.. و«الدوم» بداية للاحتراف المنظم

استراتيجية فنية مُحدّدة تتبناها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قوامها اكتشاف المواهب الجديدة والدفع بكبار المهنة، لخلق حالة توازن على الشاشة الصغيرة، ونقل الخبرات من جيلٍ إلى جيل، الأمر الذى أثرى التليفزيون بأعمال قيّمة وذات مضمون يعود بالأثر الإيجابى على المُشاهد والصناعة بشكل عام فى النهاية.

هذه الاستراتيجية كان من ضمنها برنامج «الدوم» الذى انطلق مطلع العام الحالى، تحت شعار «بوابة النجوم»، يُعد أول برنامج لاكتشاف المواهب فى الشرق الأوسط، الذى يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج، حظى بإشادات واسعة كان أبرزها إشادة استثنائية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه أحد المشروعات، قائلاً إنّ: «هذا البرنامج أعطى فرصة لأنّ نُشاهد مهارات جميلة فى شبابنا، واستطاع تجميعهم من كل إقليم فى مصر وقدّمهم والناس تشوفهم وبالتالى أتاح لهم الفرصة.. والكلام ده أتاح شكل من أشكال التسويق الفكرى».

«سعد» الفائز بفئة التمثيل: «هاشارك فى 4 مسلسلات رمضانية»

«الدوم» كان بمثابة حلم طال انتظاره لكل شاب يملك الموهبة، سواء كانت فى التمثيل أو الغناء أو حتى التقديم التليفزيونى، حتى جاءت الفرصة الحاسمة وأسدل الستار للكشف عن أضخم وأهم برنامج لاكتشاف المواهب فى جميع أنحاء مصر، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحت إشراف وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، ليكون هذا العمل بوابة الأمل والشهرة للموهوبين، وانتهاء مرحلة النجاح بالصدفة.

«الدوم» فى نسخته الأولى فاز فيه 6 متسابقين بفئاته المختلفة، وهم يارا مجدى ومريم حسن، فى فئة التقديم التليفزيونى، أما التمثيل فقد فاز فيه ماريا أسامة وسعد سمير، والغناء فاز كل من أسامة عطية وأسماء الجمل. الفائزون فى «الدوم» فُتحت لهم «بوابة النجومية والأضواء والأحلام» بفضل «المتحدة»، التى منحتهم فرصاً واعدة.

إطلاق 4 مسابقات لسينما ودراما الطفل

كما أطلقت «المتحدة» مبادرة لاكتشاف مواهب الأطفال فى السينما ودراما الطفل من خلال إطلاق 4 مسابقات هى جائزة سيناريو للدراما التليفزيونية وتحمل اسم الكاتب صالح مرسى، وجائزة تأليف دراما الطفل، وتحمل اسم أبلة فضيلة، وجائزة الرواية المطبوعة وتحمل اسم الكاتب وحيد حامد، وجائزة قصة الطفل التى تحمل اسم الكاتبة نعم الباز، وذلك فى مايو 2021.

وفى سياق آخر، حرصت «المتحدة» على التعاقد مع كبار صُنّاع الدراما فى مصر والوطن العربى، مثل المخرج محمد فاضل، الذى يعود للساحة الفنية بعد غيابٍ دام نحو 10 أعوام، من خلال مسلسل «الضاحك الباكى»، عن سيرة الفنان الراحل نجيب الريحانى، حيث يواصل تصويره حالياً.