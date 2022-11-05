«دور حياة كريمة في أفريقيا».. جلسة بقمة المناخ بمشاركة المبادرة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، مشاركتها في مؤتمر المناخ، للمساهمة في مهمة إنقاذ الأرض، إذ تشارك المؤسسة، في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ COP27، خلال الفترة من 6- 18 نوفمبر 2022.

دور حياة كريمة في أفريقيا

أوضحت المؤسسة في بيان، أنه من المقرر أن تلقي آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، كلمة عن دور المؤسسة في مواجهة التغيرات المناخية، في جلسة بعنوان «دور حياة كريمة في أفريقيا»، يوم 12 نوفمبر 2022، في المنطقة الزرقاء Blue Zone.

تجربة قرية فارس

كما أشارت المؤسسة، إلى أن «حياة كريمة» تشارك بتجربتها الفريدة في قرية «فارس»، بمحافظة أسوان، باعتبارها أول قرية صديقة للبيئة من قرى المبادرة، يوم 17 نوفمبر 2022، في المنطقة الزرقاء Blue Zone.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأضافت «حياة كريمة»: وتخصص المبادرة جناحا مصغرا Booth في المنطقة الخضراء Green Zone، لعرض دورها، كمؤسسة مجتمعية، ومبادرة رئاسية، في مواجهة التغيرات المناخية، كما تقيم مؤسسة حياة كريمة جلسة نقاشية مع عدد من شركاء التنمية داخل وخارج مصر في المنطقة الخضراء Green Zone تشارك فيها قصة نجاح أكبر مشروع تنموي في العالم وتأثير محاور عمله على التغيرات المناخية.