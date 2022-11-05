وكيل «رياضة القليوبية» يتابع تنفيذ فعاليات الحملات القومية في قرى «حياة كريمة»

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بدء فعاليات الحملات القومية المتخصصة، ومبادرة «اعرف رقمك»، والتي يتم تنفيذها بمركز شباب عرب جهينة التابع لإدارة شباب شبين القناطر، والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتستهدف المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، توقيع الكشف الطبي على أهالي قرى حياة كريمة للكشف المبكر على أمراض السمنة والسكر وضغط الدم.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القليوبية

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة تفعيل الدور المجتمعي بمراكز الشباب، وهو ما أطلقت معه الوزارة من خلال الإدارة العامة لمراكز الشباب والهيئات، الحملات القومية التخصصية ومبادرة اعرف رقمك بمراكز شباب حياة كريمة بمختلف محافظات الجمهورية، والتي يتم تنفيذها بمركز شباب عرب جهينة بالقليوبية اليوم السبت.

فحص طبي شامل لأهالي قري حياة كريمة بالقليوبية

ويتم تنفيذ المبادرة بمركز شباب عرب جهينة، بالتعاون مع مديرية الصحة، وتشمل فحص طبي شامل لأهالي قرى حياة كريمة، وقياس الضغط والوزن ومستوى السكر في الدم وتوزيع الأدوية على المرضى بالمجان.

وقال «الصبروط» إن المبادرة تأتي ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف الارتقاء والنهوض بقرى الريف المصري الأشد احتياجا، وتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لأهالي قرى حياة كريمة، وكذلك تحقيق الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لرؤية واستراتيجية الوزارة.

رافق «الصبروط» في جولته حسين فرج وخالد الحديدي من الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب بالإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، وعامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، وشاكر محمد مدير إدارة شباب شبين.