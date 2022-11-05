كشف غموض مقتل شاب بالمطرية وضبط المتهم

تمكن رجال الشرطة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مقتول داخل أحد شوارع منطقة المطرية بالقاهرة، وتبين أن مرتكب الواقعة شاب يدعى «محمد. أ» 28 سنة، كما تبين أنه في يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بينهما ليطعن المتهم المجني عليه بسلاح أبيض، ما تسبب في إصابته التى أودت بحياته، كما تبين أنهما يعملان سائقان على عربات كارو، وجرى اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت بداية الواقعة، التي شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، بالعثور على شاب ملقى في أحد شوارع منطقة المطرية، مصاب بطعنة من سلاح أبيض، وجرى نقله إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة له، لكنه توفى متأثرًا بإصابته.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وكثف رجال الشرطة من جهودهم لكشف غموض الواقعة، كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان الشاب، وأمرت بنقله إلى المشرحة لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير عنها.

وعقب تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان العثور، وسرعة إجراء التحريات في الواقعة، وتشكيل فريق بحث وتكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة، جرى ضبط مرتكبها، وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.