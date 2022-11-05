دفاع ضحايا جريمة الريف الأوربي: الطب النفسي أثبت سلامة القوى العقلية للمتهم

وصل إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، الطبيب الشرعي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، والمتهم فيها أحد الأشخاص بقتل 5 أفراد من أسرة واحدة، ذبحا بعد عدم نجاحه في الاعتداء على إحدى الضحايا.

وقال دفاع المجني عليهم، إنه بعد الإطلاع على التقرير الطبي الخاص بالمتهم في مذبحة الريف الأوروبي، تبين أنه كان في كامل قواه العقلية والنفسية أثناء ارتكاب الجريمة، فضلًا عن أن الجاني اعترف أمام النيابة العامة، بأنه ارتكب جريمته ولا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية.

ارتكب جريمته وفر هاربا

وجاء في أوراق القضية، أن المتهم «عاطف. م»، قام في العام الماضي 2021 بقتل «مزارع وابنتيه وحفيديه» داخل إحدى المزارع في قرية الريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد، بعدما فشل في الاعتداء على إحدى المجني عليهن، فتخلص منهم جميعا ذبحًا، وفر هاربًا من مكان الواقعة.

وذكرت أوراق القضية، أن المتهم عاطف تولدت في نفسه نية إزهاق روح المجني عليهم الخمسة بعدما اكتشف صديقه المزارع المجني عليه، سوء نيته تجاه إحدى ابنتيه، واحتدم بينهما الخلاف بعد حدوث مواجهة فيما بينهما.

رفض المصاهرة

وأوضحت أوراق القضية، أنه لسابقة ضيق صدر المتهم من المجني عليه وأسرته بعد رفضه مصاهرته، فلم يري سبيلًا سوى التخلص منهم جميعًا ذبحا لستر فعلته، فأعد سكينا ونفذ جريمته.