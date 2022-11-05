وصول المتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبي» لجلسة محاكمته

وصل المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي، قبل قليل، إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، وذلك لحضور جلسة محاكمته في القضية التي يواجه فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لـ5 أشخاص من أسرة واحدة ذبحًا، داخل مزرعة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

قتل 5 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار

ووصل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، مكبلا بالأصفاد ويرتدي «بنطال جينز وتي شيرت»، وتم إيداعه قفص الاتهام تمهيدا لبدء جلسة محاكمته أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل 5 أشخاص عمدا مع سبق الإصرار.

وجاء في أوراق القضية، المتهم فيها «عاطف.م»، ارتكابه في العام الماضي 2021 تهمة قتل «مزارع وابنتيه وحفيديه» داخل إحدى المزارع في قرية الريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد، بعدما رفض زواجه من إحداهما، وفشل في الاعتداء عليها، فتخلص منهم جميعًا ذبحًا، وفر هاربًا من مكان الواقعة.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم تولدت في نفسه نية إزهاق روح المجني عليهم الخمسة بعدما اكتشف صديقه المزارع المجني عليه سوء نيته تجاه إحدى ابنتيه واحتدم بينهما الخلاف بعد حدوث مواجهة فيما بينهما.

طعنات متفرقة في أنحاء أجسادهم

وتابعت أوراق القضية، أنَّه لسابقة ضيق صدر المتهم من المجني عليه وأسرته بعد رفضه مصاهرته، فلم يري سبيلًا سوى التخلص منهم جميعًا ذبحًا لستر فعلته، فأعد سكينًا واعمل نصله على عنق المجني عليهم جميعًا بعد سداد عدة طعنات قاسية بأماكن متفرقة في أجسادهم، ما أحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.