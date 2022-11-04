أدلة كشفت لغز جريمة البساتين بالقاهرة.. بينها كاميرات المراقبة

تجري الجهات المختصة، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل شخص في منطقة البساتين بالقاهرة، بعدما قام رجال الشرطة بكشف كواليس الجريمة والوصول إلى القاتل عقب العثور على الجثة ملفوفة بطاطين، وبحبل وعليها آثار دماء أمام العقار.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة ونقل الجثة إلى المشرحة لعمل تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

وتم القبض على المتهم، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات وكحوليات لبيان ما أذا كان متعاطيًا للمواد المخدرة وقت تنفيذ الجريمة من عدمه.

تفاصيل جريمة البساتين

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التى دارت أحداثها فى منطقة البساتين بالقاهرة، فكانت بدايتها بلاغ الى رجال الشرطة من الأهالى يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة زهراء المعادي، وعقب الانتقال الى مكان العثور على الجثة وبالفحص وعمل التحريات تبين العثور على الجثة موضوعة داخل حقيبة وملفوفة بالبطاطين، ووجود كيس قمامة بلاستيكي ملفوف بحبل وعليها آثار دماء لرجل خمسيني.

آثار خنق بحبل وحروق بالذراعين

وتبين من خلال الفحص أن الجثة لذكر وبها آثار خنق بحبل ووجود حروق بالذراعين ويرتدى كل ملابسه ووجود جروح قطعية في القدمين، ووجود كسر وجروح في الرأس وغلق الفم بلاصق وتعرضه لحروق سجائر في أماكن متفرقة من جسده، وغلق العينين بالصمغ.

جريمة بسبب 75 ألف جنيه

وعقب ارتكاب الجريمة تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى من ضباط القاهرة، وتم فحص صلة أقارب المجني عليه وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة، وباستخدام التقنيات الحديثة، وفي خلال أُقِلّ من 24 ساعة توصل رجال الشرطة إلى كشف غموض الواقعة وسقوط المتهم في قبضة رجال الشرطة وتبين أن المتهم هو نجل عم الضحية بهدف الانتقام ولوجود خلافات بينهما على مبالغ 75 ألف جنيه.

وتم إعداد مأمورية أمنية أسفرت عن ضبطه، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما سادت حالة من الحزن في منطقة زهراء المعادي بعد وقوع الجريمة، حزنًا على المجني عليه، حيث أوضح الجيران أن الضحية كان يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع في المنطقة.