وزير الداخلية يتفقد استعدادات تأمين مؤتمر المناخ (صور)

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات مؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

وزير الداخلية يطلع على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ

واطلع وزير الداخلية على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ، ومدى استعداد وجاهزية القوات، كما قام بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والارتكازات الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة.

وزير الداخلية يوجه بضرورة التواجد الميداني الفعال لجميع المستويات القيادية والإشرافية

ووجّه بضرورة التواجد الميداني الفعال لجميع المستويات القيادية والإشرافية، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة، وتوفير الإمكانيات والتجهيزات التي تكفل تنفيذ المهام والتكليفات بكفاءة وإتقان.

وشدد وزير الداخلية على انضباط الخدمات ويقظتها وإلمامها بمهامها وكفاءة وفاعلية نطاقات التأمين لإحكام السيطرة الأمنية.