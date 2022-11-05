كرفان «الشباب والمناخ» بدمياط.. ورش عمل ومسرح عرائس وغرس أشجار

وسط أجواء احتفالية، استقبلت محافظة دمياط، قافلة «الشباب والمناخ» للتوعية البيئية والتغيرات المناخية، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، وجهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS.

وقال أسامة خليفة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بدمياط، في تصريحات للصحفيين، اليوم، إن الكرفان الذي استقبلته المحافظة، في وقت سابق من شهر أكتوبر المنقضي، بدأ فعالياته بمركز شباب أبو جريدة مقر شعبة المناخ والبيئة، وشارك في الاستقبال أعضاء الشعبة ومجلس إدارة المركز وفريق SRS وفريق YLY.

التغيرات المناخية.. ورشة عمل لنشر المفهوم بين طلائع دمياط

أضاف «خليفة»، أنه جرى تنظيم ورشتي عمل، الأولى عن التغيرات المناخية، ومدى تأثيرها علينا، والورشة الثانية خاصة بنشر القيم في المجتمع للطلائع والشباب، تابعة لمشروع «قيم وحياة»، التابع لمؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب، قبل أن يتجه فريق شعبة المناخ والبيئة، مع فريق SRS بزرع أشجار بحديقة المركز، ولخلق جو من الترفية للطلائع، جرى تنفيذ مسرح عرائس عن التغيرات المناخية وأثرها على المجتمع، ثم توجهت سيارة الكرفان مع الطلائع إلى مصنع تدوير المخلفات بأبوجريدة، لتفقد الأعمال التي تنفذ بالمصنع.

انطلاق فعاليات برنامج نادي المناخ

ولفت إلى أن مركز شباب أبو جريدة، نجح في تنفيذ برنامج «نادي المناخ»، الذي يستهدف تدريب مدربي ومشرفى أندية المناخ والبيئة بوزارة الشباب والرياضة، ويهدف برنامج أندية المناخ والبيئة، إلى تدريب الطلائع والشباب، ومتابعة الأنشطة التوعوية المقامة لتنمية ورفع وعي الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، ضمن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050.

الجدير بالذكر، أن إدارة الطلائع تضم 26 شعبة في تخصصات مختلفة، مثل البيئة والتكنولوجيا والفنون والألعاب الرياضية الترويجية، وتطوير الإبداع لدى الطلائع، وتهتم بالطلائع من سن 8 سنوات إلى 18 سنة.