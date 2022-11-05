افتتاح 3 مدارس جديدة بكفر الشيخ غدا ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي

يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غداً الأحد، 4 مدارس جديدة بمركزي دسوق وفوه، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66.

ويحضر الافتتاح، محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

الافتتاح ضمن المشروعات الخدمية

ومن المقرر، أن يتم افتتاح مدرسة حسن الجمال للتعليم الأساسي بإدارة دسوق التعليمية، ومدرسة محمود وكامل علي الزعفراني للتعليم الأساسي بإدارة فوه التعليمية، ومدرسة فوه الثانوية الصناعية النسيجية بنات بإدارة فوه التعليمية، لتخفيض الكثافة بالفصول، ضمن المشروعات الخدمية التي يتم افتتاحها تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ويستمر طوال شهر نوفمبر الجاري، كما يتفقد محافظ كفر الشيخ مستشفي الكلي بفوه.

احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66

وأكد مصدر مسؤول داخل ديوان عام محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن المحافظة مستمرة في افتتاح المشروعات الخدمية طوال شهر نوفمبر، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66.

ويوافق الرابع من نوفمبر ذكرى الانتصار في معركة البرلس البحرية، عام 1956م، ولهذا اتخذت محافظة كفر الشيخ هذا اليوم عيداً قومياً لها لوقوع هذا الحدث المهم على أرضها.