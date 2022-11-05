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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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متحدث «القوى المدنية» من أجل المناخ لقناة الحياة: التغيرات المناخية تؤثر على الجميع

كتب:

محمد متولي
07:56 م | السبت 05 نوفمبر 2022
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

قال المهندس صابر عثمان، المتحدث باسم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، إن التغيرات المناخية، من شأنها التأثير على حياة المواطنين في العالم أجمع، لكن منذ توقيع اتفاقية المناخ في عام 1992، ودخولها حيز التنفيذ عام 1994، جرى عقد 26 اجتماع عالمي للمناخ.

عثمان: الدول وضعت مبادئ تخص تغير المناخ

أضاف «عثمان»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه على الرغم من عقد 26 اجتماعا دوليا حتى الآن، إلا أنه ما زال هناك خلافات كبرى بين الدول المتقدمة والنامية، حول من يتحمل مسؤولية التغيرات المناخية، رغم وجود مبادئ تخص تغير المناخ، تقوم على المسؤولية التاريخية للدول المتقدمه عن هذه المشكلة.

عثمان: هناك دور كبير على منظمات المجتمع المدني

واستطرد: أن «ثاني المبادئ يخص المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية، وهناك دور كبير على منظمات المجتمع المدني، سواء فيما يخص الدول المتقدمه كالاتحاد الأوروبي، أو الدول النامية، خاصة قارة أفريقيا، أن يواجهوا الدول المتقدمة بمسؤولياتهم».

وأوصى بأنه يجب رفع شعار «نعم للعدالة المناخية»، إذ أن هناك حقوق مثبتة تاريخيا، طبقا للاتفاقيات الموقعة في القمم السابقة، يجب على الدول المتقدمة أن تفي بتعهداتها المختلفة، وتوفر آليات التنفيذ من التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، ويجب أن نبدأ في مرحلة التنفيذ لمواجهة تأثيرات تغير المناخ، التي بات العالم أجمع يعاني منها، كالجفاف في بعض الدول والأحداث المناخية الجامحة.

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