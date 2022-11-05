ضعف وانقطاع المياه بمنطقة الكرنك بالأقصر نتيجة كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه بمنطقة البهاجة بالكرنك وضعفها بباقي مناطق الكرنك شمال المحافظة؛ نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي قطر 500مم التابع لمحطة الصرف الصحي بالكرنك والمار بجوار بنزينة التعاون أسفل كبرى المطار وتجرى حالياً أعمال الإصلاح للعطل.

انقطاع المياه عن منطقة الكرنك حتى الساعة 10 مساء

وأوضحت الشركة، أن أعمال الإصلاح الجارية ستؤدي إلى انقطاع المياه عن منطقة الكرنك حتى الساعة 10 مساء حتى يتم الإصلاح بشكل سريع.

وأهابت الشركة بالمواطنين بمنطقة الكرنك تدبير احتياجاتهم من المياه وتخفيض الاستخدام حتى لا تعيق المياه المتدفقة بشبكات الصرف الصحي أعمال الإصلاح الجارية، كما تهيب شركة مياه الأقصر بالمواطنين التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن في حال الطوارئ على الرقم المجاني 125 من أي هاتف محمول

والأرقام هي:

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها أو في أي حالات الطوارئ.