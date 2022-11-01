رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

تحليق 35 رحلة بالون في الأقصر على متنها 700 سائح

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
06:18 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
البالون الطائر

البالون الطائر

شهدت سماء الأقصر، اليوم الثلاثاء، تحليق 35 رحلة بالون طائر تقل حوالي 700 سائح، وسط تحسن الظروف الجوية التي سمحت بالطيران بعد موافقة برج المراقبة بالمطار، وفقا لما صرح به أحمد الطيب، ممثل إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر لـ«الوطن».

ووفقا للطيب، فإن رحلات البالون الطائر تشهد رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، مدفوعا بتدفقات سياحية قادمة من الغردقة في إطار رحلات اليوم الواحد، وكذا طيران الشارتر القادم من عدد من دول أوربا، حيث يقلع أسبوعيا ما لا يقل عن 200 رحلة بالون تقل آلاف السائحين، من المطار المخصص للبالون أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر.

رحلات البالون في الأقصر 

وأضاف ممثل إحدى شركات البالون الطائر في الأقصر، أن الرواج السياحي في الأقصر، جاء مدفوعا بتنظيم عدد من المؤتمرات المهمة مثل مؤتمر المستثمرات العرب الذي انعقد في المدينة لمدة أربعة أيام بمشاركة عشرات الدول العربية الإفريقية وغيرها.

وتستعد الأقصر لتنظيم أكبر احتفالية تستمر ثلاثة أيام بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين في الآثار المصرية.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، إذ تتفرد محافظة الأقصر بسياحة البالون على مستوى الجمهورية، كونها المدينة السياحية الأشهر في العالم، تضم ثلث آثار العالم، فضلا عن عدم احتوائها على بحار او مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.

اقرأ المزيد:

الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام تستقبل أول 3 حالات عقب افتتاحها

«كفر الشيخ» من أفضل 400 جامعة عالميا في تصنيف التايمز البريطاني

الأورمان: تسليم أكشاك مجهزة بالبضاعة لذوي الهمم بقرى ونجوع كفر الشيخ

«حاسبات ومعلومات كفر الشيخ» تنظم الملتقى الثاني لتأهيل الطلبة لسوق العمل

فترات كسوف الشمس 2022 في المدن المصرية.. العريش الأطول وأبو سمبل الأقصر

«حياة كريمة» وطلاب جامعة الأقصر في زيارة لمشروعات قرية الريانية بمركز أرمنت

أماكن سياحية بأسعار رخيصة في الأقصر.. «لو عايز تتفسح»

«التنسيقية» تلتقي بطلاب جامعة الأقصر.. وتعدهم برفع مقترحاتهم لإدارة الحوار الوطني
بقلم أبو الحسن عبد الستار