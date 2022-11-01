تحليق 35 رحلة بالون في الأقصر على متنها 700 سائح

شهدت سماء الأقصر، اليوم الثلاثاء، تحليق 35 رحلة بالون طائر تقل حوالي 700 سائح، وسط تحسن الظروف الجوية التي سمحت بالطيران بعد موافقة برج المراقبة بالمطار، وفقا لما صرح به أحمد الطيب، ممثل إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر لـ«الوطن».

ووفقا للطيب، فإن رحلات البالون الطائر تشهد رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، مدفوعا بتدفقات سياحية قادمة من الغردقة في إطار رحلات اليوم الواحد، وكذا طيران الشارتر القادم من عدد من دول أوربا، حيث يقلع أسبوعيا ما لا يقل عن 200 رحلة بالون تقل آلاف السائحين، من المطار المخصص للبالون أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر.

رحلات البالون في الأقصر

وأضاف ممثل إحدى شركات البالون الطائر في الأقصر، أن الرواج السياحي في الأقصر، جاء مدفوعا بتنظيم عدد من المؤتمرات المهمة مثل مؤتمر المستثمرات العرب الذي انعقد في المدينة لمدة أربعة أيام بمشاركة عشرات الدول العربية الإفريقية وغيرها.

وتستعد الأقصر لتنظيم أكبر احتفالية تستمر ثلاثة أيام بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين في الآثار المصرية.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، إذ تتفرد محافظة الأقصر بسياحة البالون على مستوى الجمهورية، كونها المدينة السياحية الأشهر في العالم، تضم ثلث آثار العالم، فضلا عن عدم احتوائها على بحار او مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.