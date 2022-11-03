بدء تحويل الأقصر إلى مدينة صديقة لسياحة ذوي الهمم.. أرصفة وشوارع سهلة الحركة

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتنفيذ الخطوات الفعلية لتحويل مدينة الأقصر متاحة لذوي الهمم، حيث تم تعديل بعض التصاميم الهندسية في الطرقات والشوارع الرئيسية والمهمة، والمناطق الأثرية والسياحية لتمكين ذوي الهمم من التحرّك والمرور في مختلف المناطق دون الشعور بأي اختلاف.

المدينة ستكون داعمة لسياحة ذوي الهمم

وفي إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية الأقصر2030 والتي تتضمن تحويل الأقصر إلى واحدة من المدن السياحية الداعمة لسياحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وانتهت محافظة الأقصر من أعمال شارع التليفزيون عبر إنشاء ممرات تُسهّل عملية انتقال ذوي الهمم، من فئة فاقدي القدرة على الحركة إلى الشارع الموازي، وجرى تعميمها في مناطق أخرى من شوارع التليفزيون، وخالد بن الوليد بمدينة الأقصر، كمرحلة أولى.

تركيب أرصفة تسهل مرور المكفوفين

وتم تركيب بلاط من نوع خاص على الأرصفة يُسهل حركة مرور المكفوفين، كما أنه تم تركيب المطبات التى تم تنفيذها بشارع التليفزيون بعرض 3 متر وطول 8 متر مع ميول 180 سم وارتفاع 15 سم تلزم السائقين بتهدئة السرعة السيارات.

وخلال تطوير قرى مركزي أرمنت وإسنا في المبادرة الرئاسية حياة كريمة روعي تطبيق المقاييس العالمية لرامبات الإتاحة فى مجمعات خدمات المواطنين والمراكز التكنولوجية ومجمعات الخدمات الزراعية بقرى حياة كريمة بالمركزين، تم تأهيل المواقع والمتاحف الأثرية لتكون متاحة وصديقة للزائرين من ذوي الهمم، وتم البدء بمعابد الكرنك والأقصر، ومتحف الأقصر الذى يتيح خدمة الكرسى الكهربائي للتجول داخل المتحف.

ممرات مناسبة لحركة الكراسي المتحركة

ومشروع إتاحة المناطق الأثرية لذوي الهمم في الأقصر يتضمن عمل ممرات ممهدة ومنحدرات للصعود والهبوط، بما يُسهّل حركة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، كما تم وضع لوحات إرشادية برمز الإتاحة في اتجاه الممرات المخصصة، وترجمة المواد الفيلمية المعروضة بمركز الزوّار بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وتطوير وتجهيز دورات المياه طبقًا للمواصفات العالمية لتتناسب مع الزائرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيل العاملين بالمناطق الأثرية على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت محافظة الأقصر افتتاح أول وحدة للسمعيات بجنوب الصعيد، والتي تخدم كافة أهالي الأقصر لخدمة وعلاج أطفالهم، بمستشفى الكرنك الدولى ، حيث تحتوي الوحدة على أحدث أجهزة في العالم للكشف المبكر عن إعاقات السمع، حيث يقوم الجهاز بتشخيص أمراض الأذن الوسطى والعصب السمعي وضغط الأذن.