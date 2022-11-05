لبنى عسل عبر قناة الحياة: أنظار العالم تتجه لشرم الشيخ.. وقمة المناخ ستشهد تحديا كبيرا

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن الحدث الأهم والأبرز والذي تهتم به كل دول العالم هو عقد قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ، مشيرة إلى أن انطلاق القمة لا يتبقى عليها سوى ساعات قليلة، «أنظار العالم كلها تتجه إلى مدينة السلام بشرم الشيخ، مكان انعقاد المؤتمر».

عسل: سيحضر عدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا الملف

وأضافت «عسل»، خلال تقديمها لبرنامجها «الحياة اليوم»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن العنوان الرئيسي لقمة المناخ المرتقب إطلاقها هو أن كل دول العالم ستتواجد في شرم الشيخ، منهم الزعماء والرؤساء ووزراء الخارجية والبيئة لعدد كبير من الدول، بخلاف حضور عدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا الملف.

عسل: فيه 40 ألف شخص بيمثلوا حوالي 197 دولة هيكونوا حاضرين في شرم الشيخ

واستطردت: «فيه 40 ألف شخص بيمثلوا حوالي 197 دولة هيكونوا حاضرين في شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات القمة، والقمة مهمة جدا وكل قمة للمناخ بيكون ليها أهميتها، لكن تلك القمة ليها ظروفها الخاصة، بسبب توقيتها وتحدياتها مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ونتائج تلك الأزمة في مشكلات تخص الطاقة والأمن الغذائي».

وأوضحت أن القمة ستشهد تحديا كبيرا لكل الدول المتقدمة والمشاركة في قمة المناخ بأن تفي بتعهداتها والتزاماتها، كما جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته في كل مناسبة أن تفي الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه الدول النامية والقارة الأفريقية تحديدا.

وتابعت: «قمة المناخ هتتناول 6 ملفات، التحولات العادلة والأمن الغذائي والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية والاستثمار في مستقبل الطاقة والأمن المائي وتغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة».