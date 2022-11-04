عمرو دياب يشعل موسم الرياض بحفل جماهيري ضخم

أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ناجحا، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، وحرص الجمهور على التوافد لمسرح أبو بكر سالم الذي احتضن الحفل في بوليفارد الرياض قبل بدايته بساعات.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته «يا أنا يا لأ»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رددها معه، وتعالت صيحات التصفيق والغناء بصحبة الهضبة خلال الحفل.

أغاني الهضبة في الحفل

وقدم «دياب» خلال الحفل باقة من أغنياته المختلفة، مثل «ده لو اتساب، بحبه، برج الحوت، وياه، زي مانتي، اللوك الجديد، اللي يمشي، قمرين، نور العين، العالم الله، مرايتها، أحلى ونص، يوم تلات، هتدلع، وهي عاملة إيه دلوقتي، تنسى واحدة، وتملي معاك».

ووجه «الهضبة» الشكر لمنظمي الحفل وهيئة الترفيه بالسعودية والحضور الكبير الذي تفاعل معه على مدار ساعتين في سهرة استثنائية.

مليار استماع عبر «أنغامي»

الجدير بالذكر أن عمرو دياب هو أول مطرب عربي يتخطى حاجز المليار استماع عبر منصة أنغامي منذ إطلاقه، بحسب ما أعلنته المنصة.