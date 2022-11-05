انطلاق نهضة مارمرقس في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. لمدة 5 أيام

انطلقت مساء اليوم، نهضة عيد ظهور مارمرقس الإنجيلي وتكريس الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية التي تعد أول كنيسة في إفريقيا، والتي تستمر لمدة 5 أيام، إذ تقام يوميا صلوات العشية ليلا والقدسات الإلهية صباحا وتختتم فجر الأربعاء المقبل بقداس العيد.

وقال القمص ابرام إميل وكيل عام البطريركية بالاسكندرية، إن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية قد شهدت انطلاق نهضة القديس العظيم مارمرقس الرسول والتي تتزامن مع ظهور رأس مارمرقس الإنجيلي وتكريس كنيسته في 30 بابة، (بين 11 أكتوبر و10 نوفمبر).

أعياد مارمرقس الرسول

وأضاف الوكيل البابوي لـ«الوطن»، أن هناك 5 أعياد لمارمرقس الرسول أولها استشهاده في 30 برمودة (من 9 أبريل إلى 8 مايو)، ثم استلام رفات مارمرقس في روما في 15 بؤونة (بين 8 يونيو و 7 يوليو)، وعودة رفاته في 17 بؤونة.

ولفت إلى ظهور رأس مارمرقس الإنجيلي وتكريس كنيسته في 30 بابة، وهو العيد الجاري، بالإضافة إلى عودة رأس مارمرقس الرسول في 8 طوبة (من 9 يناير إلى 7 فبراير).

برنامج عظات نهضة مارمرقس في الإسكندرية 2022

- اليوم السبت 5 نوفمبر، أبونا مرقس جبرة، كاهن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

- الأحد 6 نوفمبر، أبونا ويصا القمص جرجس، كاهن كنيسة الأنبا شنودة في القباريظ

- الاثنين 7 نوفمبر، أبونا كيرلس فتحی، كاهن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

- الثلاثاء 8 نوفمبر، ليلة العيد، أبونا يوحنا نصيف، كاهن كنيسة السيدة العذراء في شيكاغو.

ليلة عيد مارمرقس في الإسكندرية

وتنطلق سهرة ليلة عيد مارمرقس الرسول في الإسكندرية مع منتصف ليل الأربعاء المقبل حتى الرابعة فجرا ثم يعقبها قداس العيد.