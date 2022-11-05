اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم تتولى تنظيم مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ

تتولى اللجنة المُنظمة لمنتدى شباب العالم، مسؤولية تنظيم الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجستية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.

توظيف الخبرات المتراكمة

تعمل اللجنة المُنظمة، على توظيف الخبرات المتراكمة التي اكتسبها أعضائها الذين شاركوا في إدارة وتنظيم النسخ الأربعة السابقة من منتدى شباب العالم، كما شاركوا في تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى التي استضافتها مصر.

تطوع 2000 شاب في تنظيم مؤتمر المناخ

ويتطوع قرابة 2000 شاب في تنظيم مؤتمر المناخ «COP27»، الذي تستضيفه مصر في مدينة السلام شرم الشيخ، من بينهم شباب مصري من البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات، وشباب من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الشباب المُشاركون من مختلف الجنسيات في تنظيم المؤتمر، كما يتعاون عدد من منظمي المؤتمر مع منظمة الأمم المتحدة في تنظيم الفعاليات في المنطقة الزرقاء بقمة المناخ.

3 غرف مركزية للإدارة

تدير اللجنة المُنظمة العمليات التنظيمية واللوجستية من خلال ثلاث غرف مركزية في المنطقة الزرقاء Blue Zone، والمنطقة الخضراء Green Zone، إذ تعتمد هذه الغرف على نظام إلكتروني ذكي، للربط بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات المشاركة في المؤتمر.

مسؤوليات ومهام اللجنة

تقوم اللجنة المنظمة بالعديد من المسئوليات والمهام، التي تتنوع بين التنظيم، والتسجيل، والعمليات وإدارة الأزمات، والمحتوى، والإنتاج الفني، والإعلام، والعلاقات العامة، واللوجستيات، والفعاليات، كما تعمل اللجنة المنظمة على الرد على استفسارات المشاركين ومساعدتهم منذ لحظة وصولهم إلى مطار شرم الشيخ وإتمام عمليات استضافتهم في الفنادق لضمان حصولهم على تجربة متميزة في مدينة السلام شرم الشيخ، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في شرم الشيخ.