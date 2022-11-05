تشييع جثمان شاب لقي مصرعه على يد شقيقته في المحلة

شيّع أهالي مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، جثمان الشاب أحمد شوقي، الذي لقي مصرعه بـ 3 طعنات متفرقة، على يد شقيقته الصغرى، عقب الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن.

التصريح بدفن الجثة

وجرى أداء صلاة الجنازة على الجثمان في المسجد الكبير بشارع أرض جعفر، بمنطقة الجمهورية، عقب الانتهاء من صلاة العشاء، في مشهد جنائزي مهيب، وصراخ الأهل وانهيار والدته.

وكانت نيابة ثان المحلة الكبرى، قررت التصريح بدفن الجثة، وتسليم الجثمان إلى ذويه، بعد انتهاء الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بسبب الوفاة.

بداية الواقعة

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب في العقد الثالث من العمر، بعدة طعنات على يد شقيقته الصغرى، وتم التحفظ على الجثة، واقتياد المتهمة إلى ديوان عام القسم.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة تدعى ياسمين شوقي وتبلغ من العمر 24 عاماً، تعاني من اضطرابات نفسية، منذ 7 سنوات، وقامت بتسديد طعنات لشقيقها الأكبر، وحاولت التعدي على والدتها، وتمكن الجيران من إنقاذها.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.