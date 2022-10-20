نشر ثقافة التغذية السليمة بمدارس القاهرة في اليوم العالمي لهشاشة العظام

وجّه محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بنشر ثقافة التغذية السليمة داخل المدارس وتكثيف برامج التوعية تزامنًا مع اليوم العالمي لهشاشة العظام، مؤكداً أن العقل السليم في الجسم السليم والغذاء الجيد يضمن ممارسة حياتنا الطبيعية، ويحمينا من الأمراض، ويزيد قدرتنا على التفكير والعمل والمذاكرة الجيدة وينشط الذاكرة.

دور المدرسة في نشر ثقافة التغذية السليمة بين الطلبة

وأشار مدير المديرية إلى أهمية دور المدرسة في نشر ثقافة التغذية السليمة بين الطلبة وحثهم على الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة وإعداد وتصميم اللوحات الإرشادية في فناء المدارس وداخل الفصول والتي توضح أهمية وضرورة تناول وجبة الافطار، وكذلك بعض الكلمات التي تحث على ذلك في الإذاعة المدرسية في طابور الصباح.

التثقيف الغذائي والصحي في حصص الأنشطة

وأشار عطية، إلى وضع التثقيف الغذائي والصحي كموضوع عام للنقاش في حصص الأنشطة والريادة والاقتصاد المنزلي لافتًا إلى إن التغذية السليمة تعنى أن نتناول غذائنا اليومي بطريقة مناسبة صحية وتتضمن اختيار الطعام الصحي بكمية مناسبة وعدم الإكثار وبذلك تضمن لنا الحصول على غذاء صحي، ووقاية من الأمراض، ونشاط وحيوية دائمة.

كما أكد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الأسرة والمدرسة تلعب دورا مهما في تنمية وعى الطفل وتعريفه بالغذاء الصحي والمفيد.

وذكر المركز القومي للبحوث أهم القواعد اللازمة لتغذية الأطفال في سن المدارس ومنها الحرص على تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة على أن تكون صحية وتحتوي على كل العناصر الغذائية وتقليل تناول السكريات والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والأملاح والوجبات السريعة التي لها أثر كبير في إصابة الأطفال بالسمنة وتناول الفواكه والخضروات الطازجة وتناول الماء بما لا يقل عن 6 أكواب في اليوم.