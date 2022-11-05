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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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فعاليات ثقافية وفنية حافلة لوزارة الثقافة خلال قمة المناخ بشرم الشيخ

نجوم الطرب بالأوبرا المصرية في فعاليات قمة المناخ

كتب:

إلهام زيدان
07:38 م | السبت 05 نوفمبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

أعلنت الدكتورة، نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الوزارة بصدد إقامة عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية، خلال مؤتمر قمة المناخ cop27، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وأضافت خلال تفقدها لأجنحة وزارة الثقافة المشاركة بالقمة، بصحبتها الدكتورة، نهلة إمام، مستشار وزارة الثقافة للتراث الثقافي غير المادي، والمهندسة، رانيا فائق، المُنسق العام لمشاركة وزارة الثقافة بالقمة والتجهيزات الفنية، أن المشاركة تشمل عددًا من الفعاليات منها:

أجنحة للحرف التراثية والتقليدية، تضم مختلف منتجات الحرف التراثية من محافظات مصر، إضافة إلى ورش حية للصناعات الثقافية.

حسن فتحي في قمة المناخ

كما تتضمن الفعاليات، ندوة لمناقشة منهجية رواد العمارة الموائمة لدى المعماريين الكبيرين، حسن فتحي، رمسيس ويصا، في التعامل مع المُناخ، وعرضًا لأعمال «مشروعات ومباني»، لمعماريين مصريين معاصرين، تحتوي على حلول مبتكرة لمواجهة تغير المُناخ.

كما تُقام عدد من الحفلات الفنية، للفنان عامر التوني، وفرقة المولوية، والفنانة نسمة عبد العزيز، وفرقتها، وأخرى لنجوم الطرب بدار الأوبرا المصرية، وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب ديفيله للأزياء التراثية المصرية، خلال فترة انعقاد المؤتمر، لتعريف ضيوف مصر بالتراث والحضارة المصرية.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.