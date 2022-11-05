كسر مفاجئ بخط مياه بشارع أحمد عرابي في المهندسين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 300 مم بشارع أحمد عرابي في المهندسين.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، أنّه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشار بدوي، إلى أنّه جارٍ حاليًا الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، موضحًا أنّ المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع أحمد عرابي ومتفرعاته.

وتابع رئيس مياه الجيزة، الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه؛ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.