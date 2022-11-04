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إعادة ضخ مياه الشرب لـ 7 مناطق بمدينة نصر بعد إصلاح الكسر

كتب:

وائل فايز
03:06 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
إعادة ضخ مياه الشرب

إعادة ضخ مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الانتهاء من اصلاح خط قطر 600 مم بمنطقة «المحلات والجمالونات»، أسفل كوبري أحمد فخري بطريق النصر في مدينة نصر، وتم منذ قليل فتح وضخ المياه عن المناطق المتضررة بسبب كسر مفاجئ وعددها 7 مناطق بنطاق مدينة نصر.

أماكن قطع مياه الشرب

كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت صباح اليوم عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 600 مم بمنطقة المحلات والجمالونات أسفل كوبري أحمد فخري مما أدى إلى قطع المياه عن مساكن رامو وسيتي ستارز وأرض الجولف والإمداد والتموين والرقابة الادارية والمنطقة السادسة، علاوة على ضعف مياه الشرب عن مدينة التوفيق، وتقدمت الشركة باعتذار للمواطنين عن قطع المياه المفاجئ والعمل بشكل سريع على إصلاح الكسر وإعادة المياه.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.