خريطة قطع مياه الشرب عن مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات اليوم

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع الخدمة لمدة 8 ساعات، اليوم السبت، من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساءا، وذلك في عدة مناطق بمصر الجديدة، وهي ميدان الإسماعيلية، وميدان السبع عمارات ومتفرعاته، وشارع سوهاج ومتفرعاته، لإحلال وتجديد خط قطر 600 مم بشارع أسوان.

وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع على مدار اليوم، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمجان بالمناطق المتأثرة والمتضررة من قطع الخدمة، وفي حالة طلبها من المواطنين يجب الاتصال بالخط الساخن «125»، أو على خدمة تطبيق «واتس آب» على الرقم «01206665125».

مراكز خدمة العملاء

من ناحية أخرى، أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة إطلاق وتشغيل مراكز خدمة العملاء خلال فترة الإجازات والعطلات لمدة 12 ساعة يوميا، لتلبية احتياجات المواطنين والرد على أي تساؤلات واستفسارات.

وأشارت الشركة إلى انطلاق الخدمة في عدد من المراكز، منها مركز خدمة عملاء عين الصيرة في شارع صلاح سالم بجوار مخزن الأنابيب، ومركز حلوان الكائن بناصية شارع برهان بميدان الشهداء، ومركز خدمة عملاء في 42 شارع رمسيس، ومركز الحي العاشر الكائن فى مدينة نصر بالمنطقة العاشرة بشارع الخزان من شارع الصواف من شارع أحمد الزمر، ومركز خدمة عملاء السلام في شارع مصطفى كامل، وميدان فاطمة الزهراء ومساكن الزهراء وطريق اسبيكو، ومركز خدمة عملاء بشارع صبحي حسين بالمقطم.

دورة تدريبية

من ناحية أخرى، تنظم الهيئة القومية لمياه الشرب دورة تدريبية بعنوان «الطرق القياسية لتحاليل عينات مياه الشرب»، للتعرف على الخطوات التي تقوم بها شركة مياه الشرب بالقاهرة، والخاصة بمراحل تنقية المياه، بداية من المأخذ من نهر النيل، مرورا بالمروقات والمرشحات ومعامل المحطة، وصولا إلى المواطنين، ومطابقة معايير الجودة والمواصفات القياسية العالمية.