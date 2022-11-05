تنسيقية شباب الأحزاب توصي بالإسراع في تعديل قانون الأحوال الشخصية

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تناقش العديد من الموضوعات التي تهم الرأي العام من خلال صالون «التنسيقية» وتطرحها على طاولة الحوار الوطني فور انطلاقه، لافتا إلى أن تسليط الضوء على ما جرى إنجازه من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي في 11 سبتمبر 2021.

أطر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح «خليل» خلال كلمته بفعاليات صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، المذاع على منصات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن صالون التنسيقية يناقش أطر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومحاورها والتحديات التي تقابلها وتقيمها على مدار عام كامل، لافتا إلى هناك ورشة عمل تسبق الصالون وقدمت العديد من التوصيات.

تفعيل دور النقابات

وأشار إلى أن ورشة العمل التي نفذتها التنسيقية أوصت بإنشاء مفوضية لعدم التميز وتفعيل دور النقابات، وإعلان القائمين على الاستراتيجية لأهدافها بشفافية واضحة وإعلان مجلس المستشارين الخاص بها، بالإضافة للإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية والمساواة.

وحضر الصالون، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المحامي محمد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الحقانية للحقوق والحريات، المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.