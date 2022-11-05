مصرع سيدة وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى نقل أمام الكوبري الألماني اتجاه رشيد، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى نقل بنطاق مركز رشيد، مما أدى إلى مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفية

بالانتقال إلى مكان حادث التصادم تبين مصرع «بسيمة. ع. ا»، 43 سنة، مقيمة الإسكندرية، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المصابين

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من «إسلام ا. ا»، 11 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وجروح متفرقة بالجسم، «أحمد. أ. ب» 60 سنة، مقيم محافظة الإسكندرية، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وجاري المتابعة مع المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.