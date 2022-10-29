إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى بعربة كارو بعزبة فتحي التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى كارو بنطاق ذات المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابين في مستشفى أبو المطامير العام وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من: «حبيبة. س. ر»، 12 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقه بالجسم، و«هاني ه. ر»، 16 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر في الحوض، و«يوسف س. ر»، 13 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن.

ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.