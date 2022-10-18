بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 فتيات في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

لقيت فتاة مصرعها، وأصيبت اثنتين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جرّاء وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق شبراخيت إيتاي، ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد باستقبال المستشفى جثة فتاة ومصابتين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخر جامبو بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة «أية.ا.»، 22 سنة، مقيمة شبراخيت، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تحديد هوية المصابين

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: «بشرى.ع.ع»، 39 سنة، مقيمة شبراخيت، مصابة باشتباه نزيف بالمخ كسر بالجمجمة، و«ساره.ف.ي»، 27 سنة، مقيمة - إيتاي البارود، مصابة باشتباه كسر بالساق، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.