لمواجهة تحديات المناخ.. «هنجملها» تزرع 102 ألف شجرة مثمرة بالشرقية

قال محمد سعيد قبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هنجملها»، إن المؤسسة تنسق مع مسؤولي حياة كريمة، لتشجير العديد من المدن والقرى في مختلف المحافظات ومنها البحيرة وأسوان والشرقية، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحد من مخاطر التغير المناخي، والاحتباس الحراري.

زراعة 102 ألف شجرة مثمرة في الشرقية

وأوضح أنه تم زراعة 102 ألف شجرة مثمرة بنطاق محافظة الشرقية في مختلف المدن والقرى حيث شملت المبادرة الشوارع الرئيسية والميادين، والمدارس والجامعة، بالإضافة إلى توعية الأهالي بأهمية مكافحة فقر الغذاء، والحفاظ على كل نقطة مياه، وزيادة الرقعة الخضراء، لافتا إلى أنه هناك تنسيقا وتعاونا تاما من قبل المسؤولين في مختلف الجهات المعنية، والمؤسسة التي تمثل المجتمع المدني.

مؤسس هنجملها يوضح أماكن زراعة الأشجار بالشرقية

وقال: «تم زراعة 40 ألف شجرة في مدينة العاشر من رمضان، وزراعة 14 ألف شجرة بمركز بلبيس، وزراعة 10 آلاف شجرة في مركز الزقازيق مقسمين على النحو التالي زراعة 4000 شجرة بقرية الغار، وزراعة 6 آلاف شجرة بمدينة الزقازيق».

وأضاف: تم زراعة 6 آلاف شجرة في مركز فاقوس، و4 آلاف شجرة في مركز أبو حماد، و4500 شجرة في مركز أبو كبير، و2000 شجرة في مركز منيا القمح، و1500 شجرة في مركز مشتول السوق، و2500 شجرة في مركز ههيا، و500 شجرة في مركز القنايات، و500 شجرة في مركز القرين، و200 شجرة في مركز الحسينية».

مواجهة تحديات المناخ

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية دعا لتكاتف جميع الجهود بين الأجهزة التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التوعية بقضية المناخ ومواجهة التحديات المناخية في المستقبل، من خلال الحفاظ على البيئة والتوسع في زراعة الأشجار.