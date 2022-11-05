عضو لجنة تنظيم مؤتمر المناخ لقناة الحياة: لدينا غرفة مركزية للمتابعة اللحظية

قال كريم المناوي، أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ، إن غرفة العمليات المركزية لإدارة فعاليات المؤتمر بشرم الشيخ، غرفة مركزية بها اللجان المختلفة التي تدير مؤتمر المناخ بجميع أطرافه، بداية من قدوم الطائرات التي بها المشاركين في المؤتمر، وصولا لاستقبال الزائرين وتسكينهم بالفنادق.

المناوي: المؤتمر ينقسم إلى جزئين أحداهما يتبع الأمم المتحدة

وأضاف «المناوي»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المؤتمر ينقسم إلى جزئين، الأول يخص المنطقة الزرقاء، وهي منطقة تابعة للأمم المتحدة بشكل كامل، أما عن المنطقة الخضراء، فيتم فيها تقديم الكثير من العروض والفعاليات المناسبة لجميع الفئات العمرية المشاركة في القمة.

المناوي: عندنا جزء مخصص لمنتدى شباب العالم عنده مكان مخصص له

واستطرد: «عندنا جزء مخصص لمنتدى شباب العالم، عنده مكان مخصص له وهو مسؤول عنه، وفيه هيناقش أفكار الشباب في التغير المناخي، وأزاي نقدر نستفيد بتلك الأفكار في السوق المصري ونناقشها مع الحكومة، وفيه فعاليات كتيرة لشركات ناشئة تقوم بالمساعدة فيما يخص التنقلات الإلكترونية قليلة الانبعاثات».

وأوضح أن القمة بها لجان طبية تقوم بالمتابعة على مدار الساعة حال حدوث أي طارئ لتوزيع الفرق الطبية على الأرض حتى ينتبهوا لما يحدث، «الغرفة لا تساع الـ3 الآلاف منظم الموجودين، لأنهم موزعين في الفنادق والمطارات وأماكن الفعاليات المختلفة، وهما عينينا ورجلينا على الأرض».

وتابع: «فيه لجان تنظيمية وأخرى خاصة بالتسويق بتدعم جهود الدولة في الفترة الماضية علشان يكونوا جزء فعال في مؤتمر المناخ وليست فقط دولة مستضيفة».