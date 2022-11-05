«الرعاية الصحية» لقناة الحياة: مستشفى ميداني على بعد دقيقتين من قاعة مؤتمر المناخ

قال الدكتور أحمد عزب، مدير عام الطوارئ والرعاية الحرجة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن في ظل اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتقديم أعلى مستوى خدمة لضيوف مصر الكرام في قمة المناخ المرتقب إطلاقه صباح غدٍ، فقد وجَّهت الوزارة بضرورة تقديم الخدمات للمرضى حاضري القمة بسرعة.

عزب: مستشفى شرم الشيخ الدولي يبعد عن قاعة المؤتمرات حوالي 10 كيلو

وأضاف «عزب»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يبعد عن قاعة المؤتمرات حوالي 10 كيلو، وتحتاج سيارات الإسعاف ما يقارب الـ12 دقيقة للوصول، أما عن المستشفى الميداني يبعد مسافة دقيقتين عن قاعة المؤتمرات.

عزب: العيان أو المريض لو محتاج خدمة طارئة هيقدر يوصل بسرعة جدا

واستطرد: «العيان أو المريض لو محتاج خدمة طارئة هيقدر يوصل بسرعة جدا، ومن أسباب إقامتنا للمستشفى الميداني زيادة عدد أسرَّة الرعايات المركزة والرعايات المتوسطة وغرف العمليات الموجودة والمجهزة لاستقبال المرضى والمصابين، والمستشفى هنا بتقدم الخدمة لـ20 مريض في نفس الوقت حالتهم متوسطة، و4 مرضى بالرعاية المركزة».

وأوضح أن المستشفى الميداني به غرفة العمليات تستطيع تقديم كل العمليات الطارئة للمرضى زائري المستشفى الأخضر، متابعا: «المستشفى هنا أخضر وصديق للبيئة، وده ناتج عن حاجتين، أولهم استخدام الطاقة الشمسية في تغذية الطاقة الكهربائية بالمستشفى، وهو ما تم بالفعل في المستشفى».