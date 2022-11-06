والد الطفل ياسين يروي مأساة مصرعه وإصابة شقيقه: سيارة صدمت توك توك

كشف محمود سعيد عثمان، تفاصيل جديدة حول وفاة ابنه الطفل ياسين تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، والذي لقي مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم بالشرقية، أسفر عن إصابة ابنه الثاني أيضًا.

وقال الأب، مقيم بمدينة مشتول السوق، إن قائد السيارة طالب بالثانوية العامة صدم التوك التوك الذي كان يستقله ابناه، لسيره بسرعة عالية.

وأضاف محمود سعيد عثمان في تصريحات لـ«الوطن» أن كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الحادث ناحية مكان مشتول السوق بينت أن المتهم كان يسير مخالفا عكس الاتجاه، وبسرعة عالية، مشيرا إلى أنه صدم التوك توك بقوة وقذفه في الهواء، وفي أثناء ذلك خرج ابنه ياسين، من التوك توك من شدة التصادم وعندما سقط على الأرض سقط التوك توك فوقه.

كاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

وتابع أن الكاميرات أظهرت أيضا أن المتهم نزل من سيارته بعد الحادث وظل واقفا في مكانه، دون أن يحاول مساعدة المصابين، مضيفا أن بعض الأهالي تدخلوا لنقل طفليه وسائق التوك توك إلى المستشفى، وأن ابنه محمد هو من أخبر الأهالي بأن شقيقه أسفل التوك توك، حيث ظل يردد: «أخويا كان معايا، أخويا تحت التوك توك».

واستنكر الأب السماح لطالب بالثانوية العامة قيادة سيارة في هذا السن، مطالبا بمعاقبته بعقاب رادع: «أنا عاوز حق ابني، مش عاوز دمه يروح هدر على يد شاب مراهق متهور».

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بالواقعة

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة مشتول السوق يفيد تلقي المركز إشارة، من مستشفى مشتول السوق المركزي باستقبال، «ياسين محمود سعيد عثمان» تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة أبو سالم تجريبية بمشتول السوق مصابا بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة وتهتك بأنسجة الرئة، وكسر بالساعد الأيسر، وكسر في عظمة الفخذ اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وذلك بسبب اضطراب درجة الوعي، وشقيقه «محمد» 11 عاما تلميذ بذات المدرسة مصابا بكدمات في الساقين والذراعين ونزيف من الأنف، إثر حادث تصادم سيارة يقودها «م. م. ع»، 17 عاما، طالب في الصف الثالث الثانوي، بتوك توك كان يستقله الطفلان أثناء ذهابهما إلى المدرسة، وألقت الشرطة القبض على الطالب قائد السيارة.

وفي وقت لاحق تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز مشتول السوق يفيد بتلقي المركز إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق يفيد بوفاة الطفل ياسين وذلك بعد احتجازه في المستشفى لمدة 5 أيام لتلقي العلاج اللازم إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات في الواقعة التي قيدت برقم 8276 / 2022 جنح مركز مشتول السوق، ومحضر آخر خاص بتقرير من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق ويحمل رقم 5 / 601 ح نقطة مستشفى الأحرار لسنة 2022.

وأصدرت النيابة قرارا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جرى عرضه على قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق الجزئية وتقرير حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.