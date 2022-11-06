حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يهتم الكثيرون بمتابعة حظك اليوم الذي يتغير يوميًا نتيجة استمرارية تحرك الكواكب والنجوم في منازل الأبراج السماوية الإثني عشر، الأمر الذي يؤثر على الخريطة الفلكية لكل برج.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» حظك اليوم لكل برج من الإثني عشر على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحمل 5-11-2022 على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الحمل يشيرا إلى تواجد القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الحمل 5-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تناغم القمر مع المريخ يجعلك تفتن الآخرين بشخصية ساحرة.

حظك اليوم برج الثور 5-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وقد تشعر بانخفاض طاقتك.. اعمل في صمت واهتم بصحتك وحاول أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.

حظك اليوم برج الثور 5-11-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-11-2022 على الصعيد المهني

اليوم يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

حظك اليوم برج السرطان 5-11-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.

حظك اليوم برج السرطان 5-11-2022 على الصعيد العاطفي

قد تبدو اليوم محددا في رأيك لكن لا ترفض الرأي الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 5-11-2022 على الصعيد المهني

تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج الأسد 5-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

حظك اليوم برج العذراء 5-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم فرصة جيدة لتنمية أعمال وزيادة مدخرات.. تتحسن أحوالك وتملك وسائل التقدم.

حظك اليوم برج العذراء 5-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يمدانك بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع من تحب.

حظك اليوم برج الميزان 5-11-2022 على الصعيد المهني

اليوم مشحون بالأعمال ومع ذلك تستطيع أن تظهر تماسكا رغم الضغوط، فقط يجب أن تحمي نفسك وحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 5-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك قد يصيبك بالعصبية ويدفعك لتحارب بشأن أمور تهمك، فقط عليك ألا تبالغ في حساسيتك.

حظك اليوم برج العقرب 5-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط والإنجاز.

حظك اليوم برج العقرب 5-11-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بالطاقة وبروح متفائلة ويساعدك ذلك على الاقتراب من الأصدقاء وممن تحب.

حظك اليوم برج القوس 5-11-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.

حظك اليوم برج القوس 5-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

حظك اليوم برج الجدي 5-11-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

حظك اليوم برج الجدي 5-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 5-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وحسن تصرّف ويساعدك ذلك على مواجهة المشاكل والتغلب عليها.

حظك اليوم برج الدلو 5-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تناغم القمر مع المريخ يمنحك طاقة عاطفية ويساعدك ذلك على التواصل بحب وحكمة مع من حولك.

حظك اليوم برج الحوت 5-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم تنجذب لأمور مهنية أو تجارية وقد تحقق مكاسب إذا اعتنيت بحساباتك ودرست جيدا خياراتك.

حظك اليوم برج الحوت 5-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك سحرا وحدسا صائبا وينفعك ذلك في معرفة ما يؤثر في الطرف الآخر.