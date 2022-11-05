«سلمى» تصمم مشروعا للزراعة المتجددة: لا يحتاج للكيماويات

قالت سلمى سامي، الفائزة بخاتم الجودة ضمن مسابقة على هامش المبادرة، إن مشروعها كان بعنوان «دور الزراعة المتجددة في مواجهة تحديات التغير المناخي، التنوع البيولوجي، ومساندة المجتمعات المحلية»، موضحة أن الزراعة المتجددة هي أسلوب زراعة عادي ولكنه خالٍ من الكيماويات تماماً، ويتم من خلاله زراعة أكثر من محصول وليس نوع محدد فقط.

لا يتسبب في فقدان المياه

وأضافت الفائزة بخاتم الجودة ضمن مسابقة على هامش المبادرة، خلال حوار لها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض على شاشة «cbc»، أن طريقة الزراعة من خلال هذا المشروع له أصوله المختلفة، حيث يتم زراعة أكثر من محصول، لا نحرك التربة، بالإضافة إلى وجود غطاء خضري حتى لا يتسبب في فقدان المياه التي تستخدم للزراعة.

استخدام المبيدات والكيماويات

وتابعت سامي، أنه يستخدم الحيوانات الداجنة، حيث تقوم بعملية التخصيب الطبيعي، موضحة أن استخدام المبيدات والكيماويات لزراعة التربة الزراعية تعمل على قتل الكائنات المتواجدة فيها.

وأشارت سامي إلى أن المشروع أسس رابطة من المزارعين الذين يرغبون بالعمل في هذا النوع من الزراعة، مشيرة إلى أن العمل بهذه الطريقة في الزراعة سيساعدنا في استخدام ما يطلق عليه، ائتمانات التنوع البيولوجي.