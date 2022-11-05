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«الزراعة» أسعار الأقطان تسجل 4580 جنيه للقنطار في المزاد العلني بدمياط والغربية

كتب:

محمد أبو عمرة
06:40 م | السبت 05 نوفمبر 2022
المزاد العلني للقطن

المزاد العلني للقطن

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن حول اسعار قنطار القطن، اليوم السبت من خلال مزاد علني للتداول على محصول القطن بمحافظتى دمياط والغربيةحيث سجلت أسعار القنطار على النحو التالي جيزه 94 بسعر 4580 جنيهًا، في إطار متابعة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنظومة تداول الأقطان. 

وجيزة 97 بسعر 4500 جنيه.

وجيزة 92 بسعر 4298 جنيهًا.

وتمت جلسة المزاد بحضور المزارعين وممثلي الوزارات والهيئات المعنية وكذلك مندوبي شركات القطاع الخاص.

يشار إلى أنّ منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالي، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميًا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

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