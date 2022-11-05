إصابة شخص في حريق شقة سكنية بأسيوط

أصيب شخص بحروق بالوجه في حريق اندلع بشقة سكنية بشارع الميثاق التابع لحي غرب أسيوط وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ باندلاع حريق

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع الميثاق التابع لحي غرب دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط وحدة مباحث قسم أول وسيارات الإسعاف والإطفاء وقوات الحماية المدينة، ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، ومأمور قسم أول أسيوط، وتبين نشوب حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع الميثاق، ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي العقار.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق بالوجه، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

تحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقوم قوات الحماية المدنية بأعمال التبريد لمنع امتداده إلى باقي العقارات.