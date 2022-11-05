إنقاذ حياة شخصين وجنين والاستعداد لقمة المناخ.. أهم أحداث محافظات مصر

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث المهمة لعل أبرزها الاستعدادات لانطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ، وبجانب هذا الحدث العالمي كان عددا من الأحداث المهمة أبرزها إنقاذ حياة شخص في كفر الشيخ وإنقاذ أم وجنين في الإسكندرية بالإضافة إلى انطلاق قمة تكني بمشاركة 70 دولة.

الاستعداد لانطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ

البداية مع الحدث الأهم، المقرر انطلاقه خلال ساعات، إذ جرى الاستعداد لفعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة العام، وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة الدول، ونحو 40 ألف مشترك من 197 دولة، لمناقشة تداعيات تغير المناخ، ودور كل دولة لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

إنقاذ حياة شخصين وجنين في مستشفيات حكومية

تمكن أطباء مستشفيات حكومية في محافظات مصر من إنقاذ حياة شخصين وجنين في حالة خطرة، أولها حين تمكن فريق طبي بمستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، من إنقاذ حياة شخص في منتصف العقد الرابع من العُمر، أُصيب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمني، نتيجة مشاجرة بسلاح أبيض.

وثاني الحالات حين نجح أطباء مستشفى برج العرب المركزي في إنقاذ حياة سيدة حامل وجنينها عقب إصابتها بانفجار الرحم ونزول الجنين وقلبه شبه متوقف.

وأجرى الأطباء جراحة إصلاح لرحم الأم وربط الشريان الرحمي لإيقاف النزيف ونقل الدم والبلازما لها، كما تم التعامل الطبي وإسعاف الطفل ونقله إلى الحضانة حيث استقرت حالتهما.

انطلاق قمة «تكني» للتكنولوجيا وريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط

في الإسكندرية أيضاً، كانت مكتبة الإسكندرية على موعد باحتضان النسخة الثامنة من أكبر قمة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، والتي تحمل عنوان «قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال».

ويشهد الملتقى مشاركة أكثر من 600 شركة ناشئة من 70 دولة من أبرز عناصر صناعة التكنولوجيا، والذي تتم فعالياتها في مكتبة الإسكندرية على مدار 4 أيام.